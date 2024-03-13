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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 21:41
Takipsizlik kararı memuriyete engel mi öğretmenliğe engel mi tecrübesi olan var mı

Takipsizlik kararı memuriyete engel mi öğretmenliğe engel mi tecrübesi olan var mı daha önceki arşiv araştırmam olumlu geldi güvenlik soruşturması artı arşiv araştırmam hiç yapılmadı sormak istiyorum

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