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Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


13 Mart 2024 21:42
kredi yüksek borç
Kredi kartı ek hesap ge krediler olmaz üzere 300 k borcum var. Maaş ödemelere yetmiyor sadece faiz ödüyorum. Bankalar ise en fazla 12 ay diyip yüzüme bakmıyorlar bu durumda ne yapabilirim

murez
Aday Memur
14 Mart 2024 00:06
Bankaların yapabileceği bir şey yok. BDDK 100.000 TL üzeri kredide vadeyi en fazla 12 ay ile sınırlıyor. Bu faiz oranları ile aylık 15.000 TL'ye yakın faiz ödüyorsunuzdur sanırım. Ve bu yüksek faiz uygulaması uzun bir süre daha sürecek gibi duruyor. Araç ya da altın gibi bir mal varlığınız varsa bunları satıp borçları kapatmaktan başka çare gelmiyor aklıma. Allah yardımcınız olsun.

murez
Aday Memur
14 Mart 2024 00:08
Şöyle bir durum var; farklı bankalardan ellişer bin TL krediyi 36 aya kadar vade ile alma şansınız bulunuyor. Ancak vade uzadıkça faiz yükü çok artıyor.
Toplam 2 mesaj

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