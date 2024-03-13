kredi yüksek borç

Kredi kartı ek hesap ge krediler olmaz üzere 300 k borcum var. Maaş ödemelere yetmiyor sadece faiz ödüyorum. Bankalar ise en fazla 12 ay diyip yüzüme bakmıyorlar bu durumda ne yapabilirim

Kredi kartı ek hesap ge krediler olmaz üzere 300 k borcum var. Maaş ödemelere yetmiyor sadece faiz ödüyorum. Bankalar ise en fazla 12 ay diyip yüzüme bakmıyorlar bu durumda ne yapabilirim