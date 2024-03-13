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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mart 2024 22:14
Mühendisler ve diğer teknik personeller neyi bekliyorsunuz?
Sendikanız kuruldu. Üye olmak için neyi bekliyorsunuz hala? Mühendis TekSen kuruldu.

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