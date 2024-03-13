Sendika kesintisi neden olmuş ???

bu durum düzelecek mi yoksa hep böyle devam mı edecek ? çnkü böyle devam ederse her ay sendikalı olduğumz için 200 lira zararda olcz

bu durum düzelecek mi yoksa hep böyle devam mı edecek ? çnkü böyle devam ederse her ay sendikalı olduğumz için 200 lira zararda olcz