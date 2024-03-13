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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mart 2024 22:55
Sendika kesintisi neden olmuş ???
Bununla ilgili gelişmelerden haberim yok. Ocak ve Şubat ayında 537 olan sendika aidatı 190 TL'ye düşmüş. Nedendir acaba ??

Dgncnns
Aday Memur
13 Mart 2024 23:00

hocam senin haberin yok galiba aldığımız sendika ücretini mahkeme kararı ile düşük alanlarla eşitlediler


Akiftnrvrdi
Aday Memur
13 Mart 2024 23:06
bu durum düzelecek mi yoksa hep böyle devam mı edecek ? çnkü böyle devam ederse her ay sendikalı olduğumz için 200 lira zararda olcz
Dgncnns, 4 saat önce

hocam senin haberin yok galiba aldığımız sendika ücretini mahkeme kararı ile düşük alanlarla eşitlediler


Dgncnns
Aday Memur
13 Mart 2024 23:09

masaya oturacaz dediler ama ne olacağıyla ilgili bir gelişme yok maalesef beklemekten başka çaremiz yok

Akiftnrvrdi, 4 saat önce
bu durum düzelecek mi yoksa hep böyle devam mı edecek ? çnkü böyle devam ederse her ay sendikalı olduğumz için 200 lira zararda olcz

TalhaEymenn
Aday Memur
14 Mart 2024 00:28
neden olacak ülkenin takozu chp sendika aidatini mahkemeye verdi anayasa mahkemesi de herkesin 530 lira almasi gerekir karari vermek yerine chp nin istegi uzerine herkesi 190 tl ye düşürdü

Peyami.safa81
Aday Memur
14 Mart 2024 00:53

İnsanları 340 tlnin peşinden koşacak kadar yoksul bırakanlara tek laf etmeyin amann.

TalhaEymenn, 3 saat önce
neden olacak ülkenin takozu chp sendika aidatini mahkemeye verdi anayasa mahkemesi de herkesin 530 lira almasi gerekir karari vermek yerine chp nin istegi uzerine herkesi 190 tl ye düşürdü

mengok
Şube Müdürü
14 Mart 2024 01:32
zaten milleti 340 lira için sendika peşine dusurende benim .. hı hı ..
TalhaEymenn, 3 saat önce
neden olacak ülkenin takozu chp sendika aidatini mahkemeye verdi anayasa mahkemesi de herkesin 530 lira almasi gerekir karari vermek yerine chp nin istegi uzerine herkesi 190 tl ye düşürdü

muskarian
Şef
14 Mart 2024 01:58
ya kardeşim banane ülke sorunlarindan nedir bu CHP nin amacı yaziklsr olsun be yazıklar olsun işleri güçleri anayasa mahkemesi olmuş.Kardesim çocuklarıma alacagim 1 kilo peynirden ne istediniz be vijdansizlar
Peyami.safa81, 2 saat önce

İnsanları 340 tlnin peşinden koşacak kadar yoksul bırakanlara tek laf etmeyin amann.


muskarian
Şef
14 Mart 2024 02:02
Şu zihniyete bakar mısınız ? ya geçim davası pesindeyiz kardeşim bir sürü sendika var peki bu CHP nin daha önemli işleri yok mu ?Yeter yav yeter vallahi bıktık artık böyle muhalefet olmaz olsun , hizmette memurlarin cebine gireni arttirmaya çalışacağına cebimize giren 3 kurusu mahkemede iptal ettiriyor
mengok, 2 saat önce
zaten milleti 340 lira için sendika peşine dusurende benim .. hı hı ..

Aksak bey
Daire Başkanı
14 Mart 2024 03:13

Ali Cengiz oyunu bunlar. Çölde deveyi kaybettirir, tekrar bulduğuna sevinen bedevi hikayesi olacak. Bu miktar geri düzelecek ve bakın biz yaptık diyecek Ali buçuk bey. Hiç bir zaman hastaneye kura ile giren temizlikçinin maaşına (şuan 43-44) memur yetişemeyecek.

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