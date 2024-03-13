Adliye Nöbet Ücreti

Herkese iyi günler,

2022 yılında Personel Genel Müdürlüğünün Nöbet Ücretiyle ilgili 6.Dönem Toplu Sözleşmesinde geçen bir ibareye değinerek nöbet ücreti verilebileceğinden genel bir yazıda bahsetmişti.

Bu yazıda nöbet ücreti verilmesi 5 saat kesintisiz nöbet yapılmasına bağlanmış ve bunun da amirin imzalayacağı bir tutanakla cetvele işlenmesi koşulu getirilmişti. Ayrıca nöbet ücreti en fazla bir ay için 10 güne kadarlık kısmı için verileceği belirtilmiş, nöbet ücreti alacak kişinin fazla mesai ücreti alamayacağı da belirtilmişti.

Gece yarısı saat 22.00 - 01.00 aralığında toplam 3 saat nöbet tuttum diyelim, bu durumda nöbet ücreti alamayacak mıyım? Aracı olmayan, evi uzak olan, evine nöbet sonrası ticari taksiyle gidenler oluyor. Bu nasıl bir mantıksızlıktır.

Bu konuda komisyona bir dilekçe yazarak bilgi talep etmek istiyorum. Görüşleriniz nelerdir?

Teşekkür ederim.