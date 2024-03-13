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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Mart 2024 23:05
Geç ilişik kesme

Hocalarım. Son atamada x iline meslek öğretmeni olarak atandım. En az 3 yıl atandığım şehirde kalacağım hesabıyla eşim eş durumuyla geldi. Evimizi taşıdık. Okula gittiğim ilk gün norm fazlası olduğumu öğrendim. Alanımda il genelinde açık olmadığından bir anda il dışı atamamız yapılacağı söylendi. Dönem ortasında hiç beklemediğimiz anda illerarası atamamız yapıldı. Eşim eş durumu yapalı 4 ay oldu. Tekrardan eş durumu yapabilmesi için en erken tarih Ağustos ayı. Şu an bulunduğum ilde Haziran ayına kadar çalışmak istiyorum. Halihazırda haftalık 27 saat dersim var. Herhangi bir kamu zararıda oluşmuyor. Haziran ayı ilişik kesip gitsem bir sıkıntı olurmu.

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