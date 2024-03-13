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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 23:08
4bli koruma ve güvenlik görevlisi maaşları hakkında

memurlar.net maaş hesaplamasında 34996 tl çıkıyor ama biz 33996 alıyoruz. bu 1klık maaş eksik mi bize mi vermiyorlar yoksa herkeste mi öyle

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