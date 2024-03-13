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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2024 23:12
İdari İzin

Nöbet sırasında yaşanan yoğunluktan dolayı bir günlük idari izin kullanabilmek için nöbetçi hakimden mi, birim amirinden mi izin alınmalı?


Plantrex
Aday Memur
13 Mart 2024 23:26

Her zaman birim amirinizden yani silsile yolu ile izin talebinde bulunmalısınız.

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