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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2024 23:56
3 bin polis ihraç edilecek haberleri

Bugün bazı polis mevzuat ve polis haberleri paylaşan Instagram sayfalarında 3 bin polisin ihraç edileceği ihraç listesinin hazır olduğu hakkında haberler var . Başka bir bildiği duyumu olan varmı arkadaşlar


Never give up 21
Aday Memur
14 Mart 2024 00:42

Şubeleri boşalttılar özel harekat tan çok sayıda kişi çıktı.450 kişi açıkta bunlar bir anda oldu bunların devamımı acaba


maserati0224
14 Mart 2024 00:52
büyük ihtimalle ben de dahil şubeden çıkarılan arkadaşlar ilerleyen süreçte ifadeye cagırılacağız emniyete . durumuna göre istinabeli ifade alınır veyahutta durumu sıkıntılı olanlara müfettiş atanır diye tahmin ediyorum. konu bu şekilde kapatılabilir de ihraç talebiyle üst kurulu sevk de olabilir de Kısacası ne olacağını kimse bilmiyor Allah masumların yardımcısı olsun ne diyelim

Gktrk61
Aday Memur
14 Mart 2024 01:54

Allah masumların yanında olsun .


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 02:53

Abi neler soyluyorsun ya ah vah benm yigit kocam 4 gunde adamı mahvettiler yemeden içmeden kestiler onu ilk defa gucsuz ve caresiz goruyorum rabbim yardımcınız olsun ben kadroya girsin diye can atıyordum bileydim bukadar uzulecek bileydim böyle kahrolacak ben razı olurdum suriyede ilçelere de gorevlere de rezillige de razı oljrdum yeterki almasalardı elinden gonul verdigi meslegini. Yeterki lekelenmeseydi böyle. Zaten cıkardınız gururunu kırdınız bari vu ifitaalrınızla daha da ber beter etmeyin nolur ya zaten yıkıldı adamlar daha da ne derdiniz var cekin ellrinizi su gunahsızşardan ya. Aglaya aglaya bir hal olduk cocuklarımız babalrını oyle gorunce pısıyorlar bir kusur yaramazlık yaptıklarını sanıyolar. Ah yigidm sehit devreleri yasasaydı demek onlarda bu lekelere maruz kalacaktı. Utanmadan onları anıyolar ama onların silah devrelerine bu gunleri yasatıyolar. Sehitsen kurtuldun kaldıysan şekelendin ha. Yazık gunah kaybedecek vişeyimiz kalmamıs gibi hissediyoruz yeminle dune kadar tam dedik kabullendik 1 2 gun işe gitti geldi iyi bari alısmıs keyfi yerşnde gibi dedim bugun iftarımız zehir oldu. Resmen iftira atavax beklemede kalın demişler. Allahım nolur sabır ver cocuklarımızın yuzu suyu hurmetine su adamlara ferahlık ver teselli ver ben bitmişken canım esim içinde ne fırtınalar kopuyodur gunlerdir yazıyorum onjn için neler yapabilirim diye ama elimden bişey gelmiyor sadece onun uzuntusunu izlihoyum guya uzulmuyormus gibi bana morel vermehe calısıyor ama kabak gibi belli oluyor ne halde olduvu. Kurban oldugum ya gonul verdigin meslegin size yasattıklarına bak.eminim yalnız kaldıgı hean aglıyordur allhım bizşmle aynı derdi paylasan masumlara ferahlık versin teselli versin guc kuvvet versin insallah

maserati0224, 2 saat önce
büyük ihtimalle ben de dahil şubeden çıkarılan arkadaşlar ilerleyen süreçte ifadeye cagırılacağız emniyete . durumuna göre istinabeli ifade alınır veyahutta durumu sıkıntılı olanlara müfettiş atanır diye tahmin ediyorum. konu bu şekilde kapatılabilir de ihraç talebiyle üst kurulu sevk de olabilir de Kısacası ne olacağını kimse bilmiyor Allah masumların yardımcısı olsun ne diyelim

Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 02:57

Tayin yazanlr ne olacak? Birde ifadeye cagırılmsk cidden mi ifade sonrası ne olacak sucsuzsan bransa geri mi dönecek.

Fbgsbsk, 27 dk. önce

Abi neler soyluyorsun ya ah vah benm yigit kocam 4 gunde adamı mahvettiler yemeden içmeden kestiler onu ilk defa gucsuz ve caresiz goruyorum rabbim yardımcınız olsun ben kadroya girsin diye can atıyordum bileydim bukadar uzulecek bileydim böyle kahrolacak ben razı olurdum suriyede ilçelere de gorevlere de rezillige de razı oljrdum yeterki almasalardı elinden gonul verdigi meslegini. Yeterki lekelenmeseydi böyle. Zaten cıkardınız gururunu kırdınız bari vu ifitaalrınızla daha da ber beter etmeyin nolur ya zaten yıkıldı adamlar daha da ne derdiniz var cekin ellrinizi su gunahsızşardan ya. Aglaya aglaya bir hal olduk cocuklarımız babalrını oyle gorunce pısıyorlar bir kusur yaramazlık yaptıklarını sanıyolar. Ah yigidm sehit devreleri yasasaydı demek onlarda bu lekelere maruz kalacaktı. Utanmadan onları anıyolar ama onların silah devrelerine bu gunleri yasatıyolar. Sehitsen kurtuldun kaldıysan şekelendin ha. Yazık gunah kaybedecek vişeyimiz kalmamıs gibi hissediyoruz yeminle dune kadar tam dedik kabullendik 1 2 gun işe gitti geldi iyi bari alısmıs keyfi yerşnde gibi dedim bugun iftarımız zehir oldu. Resmen iftira atavax beklemede kalın demişler. Allahım nolur sabır ver cocuklarımızın yuzu suyu hurmetine su adamlara ferahlık ver teselli ver ben bitmişken canım esim içinde ne fırtınalar kopuyodur gunlerdir yazıyorum onjn için neler yapabilirim diye ama elimden bişey gelmiyor sadece onun uzuntusunu izlihoyum guya uzulmuyormus gibi bana morel vermehe calısıyor ama kabak gibi belli oluyor ne halde olduvu. Kurban oldugum ya gonul verdigin meslegin size yasattıklarına bak.eminim yalnız kaldıgı hean aglıyordur allhım bizşmle aynı derdi paylasan masumlara ferahlık versin teselli versin guc kuvvet versin insallah


policeman2004
Aday Memur
14 Mart 2024 03:05
Haa demek kişi kendinden biliyormuş işi ? Yılan...
Fbgsbsk, 27 dk. önce

Abi neler soyluyorsun ya ah vah benm yigit kocam 4 gunde adamı mahvettiler yemeden içmeden kestiler onu ilk defa gucsuz ve caresiz goruyorum rabbim yardımcınız olsun ben kadroya girsin diye can atıyordum bileydim bukadar uzulecek bileydim böyle kahrolacak ben razı olurdum suriyede ilçelere de gorevlere de rezillige de razı oljrdum yeterki almasalardı elinden gonul verdigi meslegini. Yeterki lekelenmeseydi böyle. Zaten cıkardınız gururunu kırdınız bari vu ifitaalrınızla daha da ber beter etmeyin nolur ya zaten yıkıldı adamlar daha da ne derdiniz var cekin ellrinizi su gunahsızşardan ya. Aglaya aglaya bir hal olduk cocuklarımız babalrını oyle gorunce pısıyorlar bir kusur yaramazlık yaptıklarını sanıyolar. Ah yigidm sehit devreleri yasasaydı demek onlarda bu lekelere maruz kalacaktı. Utanmadan onları anıyolar ama onların silah devrelerine bu gunleri yasatıyolar. Sehitsen kurtuldun kaldıysan şekelendin ha. Yazık gunah kaybedecek vişeyimiz kalmamıs gibi hissediyoruz yeminle dune kadar tam dedik kabullendik 1 2 gun işe gitti geldi iyi bari alısmıs keyfi yerşnde gibi dedim bugun iftarımız zehir oldu. Resmen iftira atavax beklemede kalın demişler. Allahım nolur sabır ver cocuklarımızın yuzu suyu hurmetine su adamlara ferahlık ver teselli ver ben bitmişken canım esim içinde ne fırtınalar kopuyodur gunlerdir yazıyorum onjn için neler yapabilirim diye ama elimden bişey gelmiyor sadece onun uzuntusunu izlihoyum guya uzulmuyormus gibi bana morel vermehe calısıyor ama kabak gibi belli oluyor ne halde olduvu. Kurban oldugum ya gonul verdigin meslegin size yasattıklarına bak.eminim yalnız kaldıgı hean aglıyordur allhım bizşmle aynı derdi paylasan masumlara ferahlık versin teselli versin guc kuvvet versin insallah


maserati0224
14 Mart 2024 03:12
Ben Temden çıkarıldım bazı sayfalara yorum yazdığım zaman bazı kanı bozuklar var yok siz kadroculara Hain gözüyle bakıyordunuz falan oh oyi oldu size diye utanmadan cevap yazıyorlar... Ben 2008 de uzman jandarmayı kazandım elendim PMYO ya girdim kazanamdm 2009 meşhur ayyuka çıkan Fetocuların 10 bin kişinin ful çektiği sınava iki defa girip zar zor 80/82 netle ucu ucuna girip mucize eseri polis olduk Bayrampaşa Çevik Gezi olayları Kobani Hain Darbe girişimini Gördük karakol Asayiş ordan Şırnak ve orda 3 yılın 2 yılını 12/12 çalıştık çelik yelek çift plaka 50 derece sıcak Hassasta. ordan Urfa Tem direk atama kodumuz beyaz olduğu için Tem e direk seçildik hep dua ettim Allah'm meslektaşıma kelepçe takmayı bana nasip etme diye ... Masumlar aklansın zalimler hainler de cezasını bulsun dedik. kimseye zulm etmedik yargı tarafından hüküm almayan kimseye hain gözüyle bakmadık. geldiğimiz noktada hepimiz Fetö torbasının içine sokulduk... kendi meslektaşımız ne olduğunu bilmeden oh olsun çekiyor... 500 bin sicili arkadaşlar bu teşkilatın çilesini görmedi cefasını biz çektik. Garson kod muhabbeti başından sonuna kadar her satırı şaibelerle dolu bir veridir. Madem o garson bu kadar samimi idi neden darbeden hemen sonra teslim etmedi de 1 yıl sonra teslim etti ? mahkeme reisi kendisine burdaki kodlar ne anlama geliyor diye sorduğunda bilmiyorum cevabını veriyor ayrıca yine soruyor bu Exel tablosunda kaymalar olmuş olabilir mi diye soruyor olabilir diyor? düşünsenize bir satırlık kaydırma olsa kaç tane insanın hanesine saçma sapan kodlar düşecek ve daha bir sürü saçmalık.... bu işlemlerin hiçbiri yasal değil. yasal olmayan bir fişleme mahkeme dosyalarına iddianameye delil diye sunuluyor... 2016 dan itibaren ilk günden itibaren söylüyorum Bu SD kart Fetö tarafından kasıtlı olarak 1 yıl sonra Teslim edildi Teşkilatta ikilik çıksın... Esas fetocular teşkilatta kendini gizlesin ...
Fbgsbsk, 27 dk. önce

Abi neler soyluyorsun ya ah vah benm yigit kocam 4 gunde adamı mahvettiler yemeden içmeden kestiler onu ilk defa gucsuz ve caresiz goruyorum rabbim yardımcınız olsun ben kadroya girsin diye can atıyordum bileydim bukadar uzulecek bileydim böyle kahrolacak ben razı olurdum suriyede ilçelere de gorevlere de rezillige de razı oljrdum yeterki almasalardı elinden gonul verdigi meslegini. Yeterki lekelenmeseydi böyle. Zaten cıkardınız gururunu kırdınız bari vu ifitaalrınızla daha da ber beter etmeyin nolur ya zaten yıkıldı adamlar daha da ne derdiniz var cekin ellrinizi su gunahsızşardan ya. Aglaya aglaya bir hal olduk cocuklarımız babalrını oyle gorunce pısıyorlar bir kusur yaramazlık yaptıklarını sanıyolar. Ah yigidm sehit devreleri yasasaydı demek onlarda bu lekelere maruz kalacaktı. Utanmadan onları anıyolar ama onların silah devrelerine bu gunleri yasatıyolar. Sehitsen kurtuldun kaldıysan şekelendin ha. Yazık gunah kaybedecek vişeyimiz kalmamıs gibi hissediyoruz yeminle dune kadar tam dedik kabullendik 1 2 gun işe gitti geldi iyi bari alısmıs keyfi yerşnde gibi dedim bugun iftarımız zehir oldu. Resmen iftira atavax beklemede kalın demişler. Allahım nolur sabır ver cocuklarımızın yuzu suyu hurmetine su adamlara ferahlık ver teselli ver ben bitmişken canım esim içinde ne fırtınalar kopuyodur gunlerdir yazıyorum onjn için neler yapabilirim diye ama elimden bişey gelmiyor sadece onun uzuntusunu izlihoyum guya uzulmuyormus gibi bana morel vermehe calısıyor ama kabak gibi belli oluyor ne halde olduvu. Kurban oldugum ya gonul verdigin meslegin size yasattıklarına bak.eminim yalnız kaldıgı hean aglıyordur allhım bizşmle aynı derdi paylasan masumlara ferahlık versin teselli versin guc kuvvet versin insallah

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