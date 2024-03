3 bin polis ihraç edilecek haberleri

Ben Temden çıkarıldım bazı sayfalara yorum yazdığım zaman bazı kanı bozuklar var yok siz kadroculara Hain gözüyle bakıyordunuz falan oh oyi oldu size diye utanmadan cevap yazıyorlar... Ben 2008 de uzman jandarmayı kazandım elendim PMYO ya girdim kazanamdm 2009 meşhur ayyuka çıkan Fetocuların 10 bin kişinin ful çektiği sınava iki defa girip zar zor 80/82 netle ucu ucuna girip mucize eseri polis olduk Bayrampaşa Çevik Gezi olayları Kobani Hain Darbe girişimini Gördük karakol Asayiş ordan Şırnak ve orda 3 yılın 2 yılını 12/12 çalıştık çelik yelek çift plaka 50 derece sıcak Hassasta. ordan Urfa Tem direk atama kodumuz beyaz olduğu için Tem e direk seçildik hep dua ettim Allah'm meslektaşıma kelepçe takmayı bana nasip etme diye ... Masumlar aklansın zalimler hainler de cezasını bulsun dedik. kimseye zulm etmedik yargı tarafından hüküm almayan kimseye hain gözüyle bakmadık. geldiğimiz noktada hepimiz Fetö torbasının içine sokulduk... kendi meslektaşımız ne olduğunu bilmeden oh olsun çekiyor... 500 bin sicili arkadaşlar bu teşkilatın çilesini görmedi cefasını biz çektik. Garson kod muhabbeti başından sonuna kadar her satırı şaibelerle dolu bir veridir. Madem o garson bu kadar samimi idi neden darbeden hemen sonra teslim etmedi de 1 yıl sonra teslim etti ? mahkeme reisi kendisine burdaki kodlar ne anlama geliyor diye sorduğunda bilmiyorum cevabını veriyor ayrıca yine soruyor bu Exel tablosunda kaymalar olmuş olabilir mi diye soruyor olabilir diyor? düşünsenize bir satırlık kaydırma olsa kaç tane insanın hanesine saçma sapan kodlar düşecek ve daha bir sürü saçmalık.... bu işlemlerin hiçbiri yasal değil. yasal olmayan bir fişleme mahkeme dosyalarına iddianameye delil diye sunuluyor... 2016 dan itibaren ilk günden itibaren söylüyorum Bu SD kart Fetö tarafından kasıtlı olarak 1 yıl sonra Teslim edildi Teşkilatta ikilik çıksın... Esas fetocular teşkilatta kendini gizlesin ...

