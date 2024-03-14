derste sosyal medyayı kullanan ogretmenler

benim çocuğum ortaokula gidiyor bazı öğretmenler öğrencileri odevlendirdikten sonra veya test cozdururken öğretmenler telefonla ugrasiyorlarmus.bu durumu liseye giden cocugumda aynen anlattı.Genelde böyle bir durum var galiba.Bunun bir yaptırımı yok mu

benim çocuğum ortaokula gidiyor bazı öğretmenler öğrencileri odevlendirdikten sonra veya test cozdururken öğretmenler telefonla ugrasiyorlarmus.bu durumu liseye giden cocugumda aynen anlattı.Genelde böyle bir durum var galiba.Bunun bir yaptırımı yok mu