İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 00:01
derste sosyal medyayı kullanan ogretmenler
benim çocuğum ortaokula gidiyor bazı öğretmenler öğrencileri odevlendirdikten sonra veya test cozdururken öğretmenler telefonla ugrasiyorlarmus.bu durumu liseye giden cocugumda aynen anlattı.Genelde böyle bir durum var galiba.Bunun bir yaptırımı yok mu

anelka0101
Memur
14 Mart 2024 00:11
veliler whatsapp'tan sabah-akşam durmadan yaziyor. onlara cevap veriyor olabilir belki.

Unutmasakinevlat
Aday Memur
14 Mart 2024 00:13
yani derste telefonla uğraşmak serbest
anelka0101, 3 saat önce
veliler whatsapp'tan sabah-akşam durmadan yaziyor. onlara cevap veriyor olabilir belki.

anelka0101
Memur
14 Mart 2024 00:18
kırmızı ışıkta da geçmek serbest değil ama insanlar bazen hastaneye hasta yetiştirmek için kuralı çiğneyebiliyor. o yüzden kural çiğneyen varsa da girip instagramda takilmiyordur. geçerli bir sebebi vardir rahat olun.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
14 Mart 2024 01:07

Sosyal medyayı kullandigini nerden anlamış senin çocuğun? Demek ki o da senin gibi isi olmayan şeylere burnunu sokuyor. Başkasının telefonuna bakmak büyük terbiyesizlik. Aileden başlar eğitim önce çocuğunuza egitim verin

Unutmasakinevlat, 3 saat önce
yani derste telefonla uğraşmak serbest

Unutmasakinevlat
Aday Memur
14 Mart 2024 01:11
hakaret hakaret hakaret ne oldu derste saatlerce velilere mesaj mı yazıyor ben haftada bi iki mesaj görüyorum o da yoneticiden
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Sosyal medyayı kullandigini nerden anlamış senin çocuğun? Demek ki o da senin gibi isi olmayan şeylere burnunu sokuyor. Başkasının telefonuna bakmak büyük terbiyesizlik. Aileden başlar eğitim önce çocuğunuza egitim verin


freef
Şube Müdürü
14 Mart 2024 01:15

Bu devirde bir öğretmen, dersi bırakıp sosyal medyaya dalacak bir okul ve sınıf bulabiliyorsa... iyiymiş ya. Biz tahtaya yazmaya arkamızı dönemiyoruz.

Siz çocuğunuzun iyi niyetini sorgulayın bence.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Seçim görevi itirazına yanıt gelmediSeçim görevi iptaline dairArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyorProje okullariBilsemde öğretmen olmakyıllık izin kullanımıBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisSandık görevine gitmemenin cezası nedir?Yöneticilikten İstifa

Sözlük

dune:çöl gezegeni 2 5 Halka Arz 1 avane 2 okyanus 1 göbek atmak 3 Çeşminigar çorbası 1 şanssız olmak 1 Facebook 4 Bi'molada iletilerin iç içe geçmesi sorunu 2 Bugün olanlar 2

Son Haberler

MEM'ler ile belediyeler arasında yapılan eğitim işbirliği protokolleri nasıl olacaktır?Göç İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği14 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıTelekom pazarının yerli ve global oyuncusu Odine halka açılıyor!Konya'da 15 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?