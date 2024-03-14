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Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Mart 2024 00:08
TMO özelleşecek mi ?

TMO özelleşme sürecinde mi veya özelleşme olacak mı ?

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