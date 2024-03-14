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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2024 00:46
Egm promosyon sözleşmesi

Değerli meslektaşlarım biliyorsunuz ki 2025 te toplu sözleşme (banka promosyonu) yenilenecek bununla ilgili tahminleriniz nelerdir paylaşırsanız sevinirim. Borç batağındayız çoğu meslektaş gibi şimdiden derdine düştük. Saygılar.


xLmx
Şef
14 Mart 2024 01:13
daha 1 buçuk seneden fazla var 2025 Kasım'da bitiyor
Toplam 1 mesaj

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