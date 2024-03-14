ünvan değişikliği

merhaba bir sorum olacak 2 yıllık radyoloji mezunuyum üniversite hastaneleri nin 4B koruma ve güvenlik personeli alimlarina 2022 kpss puaniyla başvurup atanirsam, 2024 kpss puanimla kendi bölümüm olan radyoloji için sağlık bakanlığı merkezi atamalarina basvurabilir miyim atamada herhangi bir sorun oluşur mu?

merhaba bir sorum olacak 2 yıllık radyoloji mezunuyum üniversite hastaneleri nin 4B koruma ve güvenlik personeli alimlarina 2022 kpss puaniyla başvurup atanirsam, 2024 kpss puanimla kendi bölümüm olan radyoloji için sağlık bakanlığı merkezi atamalarina basvurabilir miyim atamada herhangi bir sorun oluşur mu?