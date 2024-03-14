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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Mart 2024 01:55
YÖK Yükselme sınavı

YÖK bu sene yükselme sınavı için başvuru almıştı hangi kontenjanların açıldığını ne zaman öğrenebiliriz.

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