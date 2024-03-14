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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 05:33
Meslekten ihrac istemi

Hayirli sabahlar herkese.

Benim hakkimda memurluga bagdasmayacak hareketlerden(yuz kizartici suc) gorevden ibrac istemik var

Adli sonucm da her ne kadar somut delil olmasada mahkeme kanatince alt sinirdan 6 ayb20 gun hagb aldim

Adalet bakanligindan ise bu olaydan ihracim isteniyor sizce ne olur tecrubeli abiler arkadaslardan yardm istiyorum


hektor16
Şef
14 Mart 2024 05:37

Yaptigim islem ne ataturke saygisizlik ne zimmete para gecirme ne siyasi bjr islem. Suclama sadece girev basindayken gorevimi ihmal etmek.


kimsesiz11
Aday Memur
14 Mart 2024 12:14

Nasıl bir ihmal detay verme şansın varmı, bende aynı durumda sayılırım

Toplam 2 mesaj

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