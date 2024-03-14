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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

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14 Mart 2024 07:34
Operasyonel branşlarından toplu çıkarılma

Operasyonel şubeler'de özellik ile İstihbarat,PÖH ve TEM'de toplam 3.000 kişi çıkarılmış geri hizmet birimlerine verilmiştir bu kişilerin çıkarılma sebebi ''FETÖ'' Terör Örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu içindir şuana kadar sadece PÖH'ten 700 kişi çıkarılmıştır kesin bilgidir yok kadroyu gençleştirecekler yok bilmemne hikaye asıl bilgi budur arkadaşlar kesin ve net bilgidir herkese duyurulur.


MobingciKomiserBilgi
14 Mart 2024 07:43

Ayrıca şuan FETÖ'cüler algı yaratmaktadır yarattıkları algı şudur;

Hendek Operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Ayrıca bu 3.000 kişi Kripto FETÖ'cüdür Garson kod adlı mahrem sorumlusundan alınan SD karttan kırılarak öğrenilmiştir yani hepsi % 100 FETÖ'cüdür.


Aag3413
Aday Memur
14 Mart 2024 09:01
polis kimsesiz polis sendikasız ,kanunu yok ,hakkı yok,onun için oradan buraya çil yavrusu gibi evirip çevirip atıyorlar..... ayrıca 3000 kripto FETÖ'cü diye ihtam eden sabah gazetesi, ve hakkını savunan polisin gereksiz yere şubeden çıkartığını,söyleyen bir memur "polis mevzuat " sayfasına gönderdiği yazıyı Fetö algı yapıyor diye paylaşıyorlsr medya .... yoksa Allah Fetö nün belasını versin kahretsin... asıl algıyı ana akın medya yaptı kripto FETÖ'cü dedi yargısız infaz yaptı... tolga şardan denen işçi hakkını savunan komünistim diyen gazeteci söz konusu polis oldu mu asla savunmaz nitekim dinci Fetö nün en çok istismar ettiği mağdur ettiği memur kesimi polisler dir binlerce mağdur var 2 yıl hapis yatıp mesleğe geri gelenler var hala...
MobingciKomiserBilgi, Bugün

Ayrıca şuan FETÖ'cüler algı yaratmaktadır yarattıkları algı şudur;

Hendek Operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Ayrıca bu 3.000 kişi Kripto FETÖ'cüdür Garson kod adlı mahrem sorumlusundan alınan SD karttan kırılarak öğrenilmiştir yani hepsi % 100 FETÖ'cüdür.


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 09:44

Nasıl konusuyorsun ya kesin fetocudur diye? Fetocunun sen okma ihtimali daha büyük şu ithamından sonra. Herkes kendinden emin millet zaten boyle bir ithamla suclanırken evde huzur kalmamısken birde cıkıp birtanesi kesin fetocudur diyebiliyor yazıklar olsun . Fetocu adam niye darbe gecesi fetonun pisligini temizlemek için kosa kosa gitsin fetocu adam niye pkknın pisligini temizlemek için kosa kosa cani gonulden gitsin okadar arkadasını sehit versin. Gulsah guler cennet yigit hepsi devrelerimizdi onlar suan 15 temmuzda anılıyor desene ozaman suan yasasalardı onlar da böyle bir camura maruz kalacaktı. Onlardan da kac kişiyle konustum cıkarılmıs darbe gecesi en ön safta catısan ve en önce bize yapılan hayin girişimi biz önlerken simdi biri cıkmıs kesin yargıyla ne hakla fetocudur diyor. Yasadıklarmızı yasamanız dileklerimle rabbim cocuklarımızın vebalibi sizlere yapıstırsın rabbim yasadıklarımızın mislini aheste aheste yasatsın tek dileğim. Hayır henuz bişeyde denmedi bizde iyiye yoruyoruz heralde hendek barikatta cok yıprandık diye onlar cıkmıyolar bari biz cıkaralımda yıpranmasınlar daha fazla falan dediler diye dusnuyoruz tam kabullendik ne hüzel yeni birimde gidip geliyoruz dun aksam bu haberi gorduk yani cıkardın zaten gurur onur bırakmadın bari lekeleme. Ne kadar kolay ya sunlara cıkıs verelim olurda tepki alırsak fetoculetdi zsten der geceriz demek. Feto bahaneleri oldu en ufak seye Fetocu yapıstırıyolar okadr insan mucadele eder mi kendini aklamak ispatlamak için yazık gunah kimisş bu yolda canına kıyıyor kimisi hastalıga yakalanıyor kolay mı 12 belki daha fazla genc omrunu bu meslege ada ansızın cıkarsınlar bir sebeb bulamayınca fetocu yapıstırsınlar geri kalan omrunude kendini ispatlamak icin harca yazık gunah hiç mi col cocugunz yok nedir bu kesin yargı millete yapıstırdıgınz sye bak basınıza gelirde biri de size su cumleleri sarfeder

MobingciKomiserBilgi, Bugün

Ayrıca şuan FETÖ'cüler algı yaratmaktadır yarattıkları algı şudur;

Hendek Operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Ayrıca bu 3.000 kişi Kripto FETÖ'cüdür Garson kod adlı mahrem sorumlusundan alınan SD karttan kırılarak öğrenilmiştir yani hepsi % 100 FETÖ'cüdür.


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 09:46

Pardon üstte yazdığınızı okumsmısım sizin agzınızdsn cıktı sandım. Peki siz bu bilgiye nereden ulastınız ve kesin kes konusuyorsunuz.bu kadar aleni br bilgiyse bizler niye gunlerdir evde cesete döndük bir belirsizlik içinde kahrolup gidiyoruz.

MobingciKomiserBilgi, Bugün

Ayrıca şuan FETÖ'cüler algı yaratmaktadır yarattıkları algı şudur;

Hendek Operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Ayrıca bu 3.000 kişi Kripto FETÖ'cüdür Garson kod adlı mahrem sorumlusundan alınan SD karttan kırılarak öğrenilmiştir yani hepsi % 100 FETÖ'cüdür.


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 12:24

Dışarıdan pöh alımı devam edicek gibi gözüküyor içeriden kimse başvurmaz artık pöhe durum bu .


Gktrk61
Aday Memur
14 Mart 2024 12:43

Bu anı mi bekliyordun . Millet ne derdinde Bu adamda dışarıdan alım olur derdinde.

Miroglu25, 10 saat önce

Dışarıdan pöh alımı devam edicek gibi gözüküyor içeriden kimse başvurmaz artık pöhe durum bu .


Nalbant1
Memur
14 Mart 2024 13:00
acaba sen de gizli fetocu olabilir misin
MobingciKomiserBilgi, Bugün

Ayrıca şuan FETÖ'cüler algı yaratmaktadır yarattıkları algı şudur;

Hendek Operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.Ayrıca bu 3.000 kişi Kripto FETÖ'cüdür Garson kod adlı mahrem sorumlusundan alınan SD karttan kırılarak öğrenilmiştir yani hepsi % 100 FETÖ'cüdür.


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 13:34

Fetöcü vatan hainleri ihraç olsun yerlerine ; benim gibi gerçek vatan sevdalısı delikanlılar Pöh olsun .

Gktrk61, 10 saat önce

Bu anı mi bekliyordun . Millet ne derdinde Bu adamda dışarıdan alım olur derdinde.


Cancan001
Aday Memur
14 Mart 2024 13:34

İnanmayın trole herkes kendi adamını alacak sizinle işi bitti oluyor yok açık yok ihraç yalan haber geçen sene arkadaşımın eşi ile birlikte 50 ye yakın personel çıkardılar özel harekat tan şimdi karakolda çalışıyor keşke daha önce çıkarsalardı diyor milleti kasmayın boşuna


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 14:00

Cidden mi su uslub ve kesin infaz. Yazık yalnız bu fetocu dedigin insanlar kadrocusuda trafikcşsi pohude en sancılı zamanda cefayı cektiler smdi size iş kalmadı. Pohu delikanlı ocagı olarak görüyorsan onlar suan cıkarıldı zaten. Böyle iftiracılar gibi olacaksın işte anca oyle meslekte yer yaparsın vah vah simdiden seni dusunemiyorum bir polisin en cok sakındıgı karakterdesin yani dusunsene silah arkadasım diyprsun yızune arkasından ftcu diye sallıyorsun. Ama bu iftira ettigin adamlar simdi sen hakkariye gideceksin ya etkinliklere konserlere dagda pikniklere kayak merkezlerine gideceksin hepsi bu cıkarılan adamlar sayesinde olacak . Sonra da poh pozları vereceksin. Sonra da delikanlıyız diyeceksin ha :a atıs poligon dısında tek bir kursun sıkmayacaksın. Ama bi 10 15 yıl sonra size de bir kulp takar cıkarırlar gülmede basına gelmesin. Hatta sey derler 2024 te cıkarılan pohler arasında dısardan basvuran pohlerın baglantısı var bunlarda fetocu der sizi de sutlarlar. Milletin surda derdi var saygı duymayı ogren teselli verir insanlıgı olan. O sucladıgın abilerinin sancılı donemlerdeki mucadelesini yaptıklarını izleye izleye polis olma hayali kurmussun. Forma havası için degildir heralde. Birgünn sen de onların şanına ulasırsın umarım ama sonun benzemesin .

Miroglu25, 9 saat önce

Fetöcü vatan hainleri ihraç olsun yerlerine ; benim gibi gerçek vatan sevdalısı delikanlılar Pöh olsun .


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 14:05

Ki gercek vatan sevdalısı olsaydın en zor donemde mucadeler vermiş abilerinle gurur duyar saygı duyar bunları yasayan insanlara nasıl bu yakıstırmayı yapıyorlar diye öncr askerine polisine sahip cıkardın. Onlar bu vatanın gercek evlatları tüm polisler. Askerler . Zaten adamlara koyanda bu kosa kosa gittigimiz görevlerden sonra bu sekilde lekelenmek koyuyor. Dusundugun gibi suclu olsalardı kendilerini ispatlamak pesinde mi kosarlar üzerindeki lekeyi kaldıramayan insanlar.Seninki abilerini lzleye izleye polis olma hayali degilse , forma hayalidir.

Miroglu25, 9 saat önce

Fetöcü vatan hainleri ihraç olsun yerlerine ; benim gibi gerçek vatan sevdalısı delikanlılar Pöh olsun .


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:11

Fetöcülere saygı duymam ben bir insan vatanına devletine hükümetine ihanet ediyorsa o insandan hiçbir fayda bekleme .

Fbgsbsk, 9 saat önce

Ki gercek vatan sevdalısı olsaydın en zor donemde mucadeler vermiş abilerinle gurur duyar saygı duyar bunları yasayan insanlara nasıl bu yakıstırmayı yapıyorlar diye öncr askerine polisine sahip cıkardın. Onlar bu vatanın gercek evlatları tüm polisler. Askerler . Zaten adamlara koyanda bu kosa kosa gittigimiz görevlerden sonra bu sekilde lekelenmek koyuyor. Dusundugun gibi suclu olsalardı kendilerini ispatlamak pesinde mi kosarlar üzerindeki lekeyi kaldıramayan insanlar.Seninki abilerini lzleye izleye polis olma hayali degilse , forma hayalidir.


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:13

Yaşasın Devlet var olsun Özel Harekât..!


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:14

Fetöcülerin vatan hainlerinin yeri cezaevidir .!


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:20

Güncel


emareci
Şef
14 Mart 2024 16:24
şu çok mantıksız birileri benim adımın karşısına bu bizim has adamımız yazdıysa bunda benim suçum ne?? umarım neyse

adigeaykız
Aday Memur
14 Mart 2024 16:34
sen bu ani bekliyor gibi hayırdır. inşallah teşkilata seni ve senin zihniyetindeki özürlü insanları almaz. sende terbiye yok ki devlet terbiyesi alasın
Miroglu25, 10 saat önce

Dışarıdan pöh alımı devam edicek gibi gözüküyor içeriden kimse başvurmaz artık pöhe durum bu .


Fbgsbsk
Şef
14 Mart 2024 16:44

Bos yapma kimse devlerine hukmetşne teskilatına ihant etmedi ama bir nevi onlar ihanete ugradı. Fetonun pisligini onca polise temizletip sonra cıkarıp fetoculer de. O insanalrın ahı sizi rahst bırakmasın. Cocuklarının vebalınde bogulmanız dilegmle. 10 yıl sonra belki de senin de basına gelecek birisi cıkıp surda sen sucsuzken kendinden eminken &#293;ain ihanetci vs desin de bu insanların her snaiye yasadıkalrının katını iliklerine kadr hisset

Miroglu25, 7 saat önce

Fetöcülere saygı duymam ben bir insan vatanına devletine hükümetine ihanet ediyorsa o insandan hiçbir fayda bekleme .


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:53

Ben fetöcü değilim. Ben vatanını milletini seven Üniversite Mezunu genç bir delikanlıyım dolayısıyla gönlüm rahat bu arada Ramazandayız insanlara beddua etme .!

Fbgsbsk, 6 saat önce

Bos yapma kimse devlerine hukmetşne teskilatına ihant etmedi ama bir nevi onlar ihanete ugradı. Fetonun pisligini onca polise temizletip sonra cıkarıp fetoculer de. O insanalrın ahı sizi rahst bırakmasın. Cocuklarının vebalınde bogulmanız dilegmle. 10 yıl sonra belki de senin de basına gelecek birisi cıkıp surda sen sucsuzken kendinden eminken &#293;ain ihanetci vs desin de bu insanların her snaiye yasadıkalrının katını iliklerine kadr hisset


Miroglu25
Aday Memur
14 Mart 2024 16:55

DIŞARIDAN PÖH alımı başlasın hahaha ;)

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