Özel harekat TEM ve İstihbarat Branşlarından toplu çıkarılma

polis kimsesiz polis sendikasız ,kanunu yok ,hakkı yok,onun için oradan buraya çil yavrusu gibi evirip çevirip atıyorlar..... ayrıca 3000 kripto FETÖ'cü diye ihtam eden sabah gazetesi, ve hakkını savunan polisin gereksiz yere şubeden çıkartığını,söyleyen bir memur "polis mevzuat " sayfasına gönderdiği yazıyı Fetö algı yapıyor diye paylaşıyorlsr medya .... yoksa Allah Fetö nün belasını versin kahretsin... asıl algıyı ana akın medya yaptı kripto FETÖ'cü dedi yargısız infaz yaptı... tolga şardan denen işçi hakkını savunan komünistim diyen gazeteci söz konusu polis oldu mu asla savunmaz nitekim dinci Fetö nün en çok istismar ettiği mağdur ettiği memur kesimi polisler dir binlerce mağdur var 2 yıl hapis yatıp mesleğe geri gelenler var hala...

polis kimsesiz polis sendikasız ,kanunu yok ,hakkı yok,onun için oradan buraya çil yavrusu gibi evirip çevirip atıyorlar..... ayrıca 3000 kripto FETÖ'cü diye ihtam eden sabah gazetesi, ve hakkını savunan polisin gereksiz yere şubeden çıkartığını,söyleyen bir memur "polis mevzuat " sayfasına gönderdiği yazıyı Fetö algı yapıyor diye paylaşıyorlsr medya .... yoksa Allah Fetö nün belasını versin kahretsin... asıl algıyı ana akın medya yaptı kripto FETÖ'cü dedi yargısız infaz yaptı... tolga şardan denen işçi hakkını savunan komünistim diyen gazeteci söz konusu polis oldu mu asla savunmaz nitekim dinci Fetö nün en çok istismar ettiği mağdur ettiği memur kesimi polisler dir binlerce mağdur var 2 yıl hapis yatıp mesleğe geri gelenler var hala...