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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 08:23
sahte sigortalılıktan eş durumu tayiniyle gidenler

https://www.memurlar.net/haber/1095540/4-6-milyon-firma-siki-takibe-alindi-145-bin-sahte-calisan-cikti.html


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Aday Memur
14 Mart 2024 08:29

Adalet Bakanlığı ve CTE bünyesinde çalışan memurlardan bazıları memleketlerine tayin gidebilmek için eşlerinin sigortasını istediği ilde, özel sektörde elden yatırarak (yani sahte sigortalılık yöntemi ile ) eş tayini ile yıllardır tayin gidemediğimiz illere paşa paşa tayin gittiler. lütfen Adalet Bakanlığı harekete geçsin geçmişe yönelik sahte sigortalılıkla tayin gidenlerden hesabı sorulsun ve ADALET YERİNİ BULSUN. bu insanlar bu yöntemle gitmek istediğimiz yerlerin kotasını doldurdular ve onlar yüzünden Bizler de yıllardır havuz tayinlerinde memlekete tayin gidemiyoruz . Eski görev yerlerine iade edilsinler . yıl oldu 2024 hala işlem yapılmadı bu insanlara


KATİBELER
Aday Memur
14 Mart 2024 08:33

halbuki eş durumu mazeretiyle gidenlerden 6 ayda bir mazeretinin devam ettiğini gösterir belge istense bu durum yaşanmazdı.

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