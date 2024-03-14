Eski Kamu Kurumuna Geri Dönme

Merhaba, daha öncesinde GSB'de görev alırken istifa edip yeni bir atama ile Adalet Bakanlığında farklı bir unvanla göreve başladım lakin çeşitli sebeplerden dolayı şimdiki görevimi bırakıp GSB'ye dönme imkanım var mı ?

Çocuk oyuncağımı bu diye muamelede bulunmamanızı rica ederim. Yıllardır gelmek istediğim yerden yaşadıklarım dolayısıyla çıkış için bir ihtimal arıyorum sadece.