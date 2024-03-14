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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 08:47
Eski Kamu Kurumuna Geri Dönme

Merhaba, daha öncesinde GSB'de görev alırken istifa edip yeni bir atama ile Adalet Bakanlığında farklı bir unvanla göreve başladım lakin çeşitli sebeplerden dolayı şimdiki görevimi bırakıp GSB'ye dönme imkanım var mı ?

Çocuk oyuncağımı bu diye muamelede bulunmamanızı rica ederim. Yıllardır gelmek istediğim yerden yaşadıklarım dolayısıyla çıkış için bir ihtimal arıyorum sadece.


Çakırbeyliii
Aday Memur
14 Mart 2024 08:53
merhaba gsb unvan neydi adalet unvan ne

123keles123
Aday Memur
14 Mart 2024 09:08

Gsb'de Yurt Yönetim Personeli Adalet'te Psikolog


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Mart 2024 13:50
Sözleşmeli konu başlığına yazdığınız işin istifa ettiğiniz kadronun da sözleşmeli olduğunu baz alarak geri dönüş hakkınız yok. Sözleşmeli personel ancak sınavla tekrar atanabilir.
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