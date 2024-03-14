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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2024 08:56
2024 Mart Ayı Maaşlarımızı yazalım.......

İçişleri Bakanlığı / Taşra G.İ.H / V.H.K.İ ve 5/3 (%59 Vergi indirimi)

Net Ödenen Tazminat+İlaveler ile 35178 TL


ahmet44mlty
Şef
14 Mart 2024 09:16

TCDD 7/1 tekniker ,5 yıllık hizmet.43.542 lira maaş, harcırah yok


emre-yuce
Aday Memur
14 Mart 2024 09:24

Üniversite, sözleşmeli mühendis, 46198 lira.


orman05
Şef
14 Mart 2024 09:29

3/3 doktora mezunu mühendis tarım bakanlığı evli eş çalışıyor 1 çocuk 47.914 TL


Alex-1907
14 Mart 2024 11:21

meb müh mezunu teknisyen 2/1 bekar sendika var 43270 TL


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
14 Mart 2024 11:33
Başlığın kapatılması gerekiyor.9 yıllık sürekli yazılan konu var zaten.ekstra konuya gerek yok

Sıhhiye-ikm
14 Mart 2024 12:01
bekar sözleşmeli- infaz ve koruma memuru-ön lisans: 32.468
Toplam 6 mesaj

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