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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 09:34
kadrolu memur 4b mühendisliğe geçiş

Üniversitede kadrolu memur olarak çalışmaktayım. tarım ve orman bakanlığına 4b sözleşmeli ziraat mühendisi olarak kpss ile atandığımda nasıl geçebilirim. kurumum muvafakatname vermeyecek. istifa edip başlayabilir miyim yoksa 6 ay beklemek mi gerekir nasıl bir yol izlemeliyim.


Moonlighteem
Memur
14 Mart 2024 10:37

657'drn 4B Sözleşmeli ye atandigin için muvafakat beklenen gerek yok . İstifa edip geçebilirsin hemen ,, kesin bilgidir ona buna sormana gerek yok , aynı durum söz konusu olmuştu araştırıp bu sonuca ulaşmıştık geçen ay ..


soulchaser
Aday Memur
14 Mart 2024 11:01

hocam teşekkür ederim uygulamada örneği varmıdır, yada yasal bir dayanağı

Moonlighteem, 3 saat önce

657'drn 4B Sözleşmeli ye atandigin için muvafakat beklenen gerek yok . İstifa edip geçebilirsin hemen ,, kesin bilgidir ona buna sormana gerek yok , aynı durum söz konusu olmuştu araştırıp bu sonuca ulaşmıştık geçen ay ..


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Mart 2024 13:49
Kadrolu-sözleşmeli ya da tam tersi olan geçişlerde muvafakat aranmaz. İstifa ile geçiş yapılabilir.
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