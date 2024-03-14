İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 09:39
sendika aidatından devlete 700 milyon
hemen nasıl uyguladılar ama, bir protokolle bir günde çözülecek problemi iş hükümetin lehine olunca üstüne yattılar 2 milyon memur sendikalı olsa 700 milyon kasaya kaldı.

ibrahim98
Şube Müdürü
14 Mart 2024 10:41

Toplu Sözleşme Desteği 190.22

Sendika Aidatı 231.81

Sendikalı olmak zarar yazıyor artık. Hiçbir işe yaramayan sendikalarda durmak gereksiz.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
14 Mart 2024 10:43

Devlet sendika parası vermesin,

Sendika aidatları maaşlardan kesilmesin. Herkes sendikanın vereceği banka hesabına bizzat kendisi ödesin. Gerçek sendikalılar belli olsun.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Seçim görevi itirazına yanıt gelmediSeçim görevi iptaline dairBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisderste sosyal medyayı kullanan ogretmenlerArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyorProje okullariSandık görevine gitmemenin cezası nedir?Yöneticilikten İstifayıllık izin kullanımı

Sözlük

Sallasana Sallasana Mendilini 4 okyanus 1 14 mart tıp bayramı 5 balkonda semaver yakmak 2 hititler 1 rahatlatıcı müzik 3 pusula 1 dune:çöl gezegeni 2 1 shazam 2 Belediye Başkan Adayı 2

Son Haberler

Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta: Güvenlik zirvesinin ana maddesi PKK'nın varlığına son verilmesiSular çekildi 'Tekke' göründü: Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktıKonya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit olduBorsa günün ilk yarısında yükseldiTrabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?