sendika aidatından devlete 700 milyon

hemen nasıl uyguladılar ama, bir protokolle bir günde çözülecek problemi iş hükümetin lehine olunca üstüne yattılar 2 milyon memur sendikalı olsa 700 milyon kasaya kaldı.

hemen nasıl uyguladılar ama, bir protokolle bir günde çözülecek problemi iş hükümetin lehine olunca üstüne yattılar 2 milyon memur sendikalı olsa 700 milyon kasaya kaldı.