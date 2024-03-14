İstifalar başlasın

220 lira aidat verip, 190 lira alıyoruz. Sendikalarda çıt yok. Onlar bu aidatlarla altlarına son model araçları çeksinler. Biz de sürünelim. İstifa ettim ben. Sizler de susmayın:)))

220 lira aidat verip, 190 lira alıyoruz. Sendikalarda çıt yok. Onlar bu aidatlarla altlarına son model araçları çeksinler. Biz de sürünelim. İstifa ettim ben. Sizler de susmayın:)))