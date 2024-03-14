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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2024 09:59
İstifalar başlasın
220 lira aidat verip, 190 lira alıyoruz. Sendikalarda çıt yok. Onlar bu aidatlarla altlarına son model araçları çeksinler. Biz de sürünelim. İstifa ettim ben. Sizler de susmayın:)))

fakir.adam
Şube Müdürü
14 Mart 2024 10:52

daha çok üye olunmalı. sendikamıza bavış yapmışız çokmu.


nasilolacakbuisler
Genel Müdür
14 Mart 2024 11:35
Koç.
fakir.adam, 3 saat önce

daha çok üye olunmalı. sendikamıza bavış yapmışız çokmu.

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