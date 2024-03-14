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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Mart 2024 09:59
Sendikalardan İstifalar başlasın

220 lira aidat verip, 190 lira alıyoruz. Sendikalarda çıt yok. Onlar bu aidatlarla altlarına son model araçları çeksinler. Biz de sürünelim. İstifa ettim ben. Sizler de susmayın:)))


fakir.adam
Şube Müdürü
14 Mart 2024 10:52

daha çok üye olunmalı. sendikamıza bavış yapmışız çokmu.


nasilolacakbuisler
Yasaklı
14 Mart 2024 11:35
Koç.
fakir.adam, Dün

daha çok üye olunmalı. sendikamıza bavış yapmışız çokmu.


mihendis1234
Aday Memur
14 Mart 2024 15:48

susmayın mı demiş arkadaş....ironik geldi.....sendikalar o son model araçlara binerken sanada iki kuruş veriyorlarken ses çıkarma o iki kuruşu kesince son model arabaya biniyorlar diye yaygara çıkar....çıkaracağın o sesi zamanında çıkarsaydın bunlar olmazdı önce bir kendi ahlakınızı sorgulayın...ortada bir yolsuzluk varken ses etmeyip payı kesilince böyle davranmak ahlak meselesidir........umarım bu uygulama sadece mücadele edebilecekleri sendikalarda tutar......


cetek
Şef
14 Mart 2024 15:59

Hakkımı savunan bir sendikaya üyeyim, verdiğim aidattan da memnunum. Sarı sendikadakiler düşünsün.


Vedelii
Şef
14 Mart 2024 17:25
Ne gerek var ki istifa etmeye.. bence önümüzdeki toplu sözleşmeyi bir görün ona göre karar verin?

HALİT87
Memur
14 Mart 2024 18:04

Üni-per var.. Dert yok savaş'a savaş'a kazanacağız


alimemet61
Şef
14 Mart 2024 18:48
Hakkını hangi işleri yaparak savundu. Mala davara faydası oldu mu sendikanın.
cetek, Dün

Hakkımı savunan bir sendikaya üyeyim, verdiğim aidattan da memnunum. Sarı sendikadakiler düşünsün.


konyamey
Memur
14 Mart 2024 18:55
bugün benim olduğum bolumde 5 kişi istifa etti

elektronik49
Şef
14 Mart 2024 19:52

Yetkili olanı yetkisizleştimek gerekiyor artik


Barricade
Şef
14 Mart 2024 22:01

şu fikire geçtiğimiz yıllarda varsaydınız sonuç daha başka olurdu açıklamandan da anlaşılıyorki çıkarlar ters düşünce sonuç hüsran oluyor..


elektronik49
Şef
14 Mart 2024 22:27

Malum seni terk edeli 6 sene oldu.

Barricade, 8 saat önce

şu fikire geçtiğimiz yıllarda varsaydınız sonuç daha başka olurdu açıklamandan da anlaşılıyorki çıkarlar ters düşünce sonuç hüsran oluyor..


İnfaz4206
Şube Müdürü
14 Mart 2024 22:40
hepsi beter olsun sızın yüzünüzden böyle dıye dıye memur perısan oldu
cetek, Dün

Hakkımı savunan bir sendikaya üyeyim, verdiğim aidattan da memnunum. Sarı sendikadakiler düşünsün.


elektronik49
Şef
14 Mart 2024 23:17

Al birini vur ötekine.hakkını savunuyormuşşşşş,

cetek, Dün

Hakkımı savunan bir sendikaya üyeyim, verdiğim aidattan da memnunum. Sarı sendikadakiler düşünsün.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
14 Mart 2024 23:49

Şimdiye kadar tepki göstermeyip de aldığı 300 lira için susan adamdan da bi cacık olmaz. Sen git geri üye ol tam onların istedikleri karaktersin.

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