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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 11:00
Analık izni maaş

Arkadaşlar analık izninde sadece ham maaş mı alınıyor yoksa taban da ödenir mi


xLmx
Şef
14 Mart 2024 13:09
ödenir
Toplam 1 mesaj

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