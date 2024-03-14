6 yıl 3 ay hapis cezası verdiler

devrelerim ruh gibiyim ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilmiyorum. o yüzden buraya başlık açtım benim gibi başına gelen varsa yardımcı olsun lütfen. 2 yıldan beri mahkemem devam ediyor ve aktif olarak Şırnak'ta görevdeyim. Ben fetönun ne evinde kaldım ne yurdunda ne gastesini aldım ne bankasına para yatırdım. suçlamalar 17 25 Aralıktan öncesine ait. SD ve CD diye kodlama var. mahremle konusmussun diyorlar o yıllar herkesi arayan şahıslar 17/25 den sonra aramamışlar. ankesör diyorlar 0 saniye konuşulmuş. tanık diyorlar itirafçı bı çocuk tahminime göre zannediyorum bu olabilir gibi saçma sapan beyan vermiş falan.... mahkemem dündü ve şu anda ne yapacağım başıma neler gelecek yaşayan yada bilen varsa lütfen yardım edin.

devrelerim ruh gibiyim ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilmiyorum. o yüzden buraya başlık açtım benim gibi başına gelen varsa yardımcı olsun lütfen. 2 yıldan beri mahkemem devam ediyor ve aktif olarak Şırnak'ta görevdeyim. Ben fetönun ne evinde kaldım ne yurdunda ne gastesini aldım ne bankasına para yatırdım. suçlamalar 17 25 Aralıktan öncesine ait. SD ve CD diye kodlama var. mahremle konusmussun diyorlar o yıllar herkesi arayan şahıslar 17/25 den sonra aramamışlar. ankesör diyorlar 0 saniye konuşulmuş. tanık diyorlar itirafçı bı çocuk tahminime göre zannediyorum bu olabilir gibi saçma sapan beyan vermiş falan.... mahkemem dündü ve şu anda ne yapacağım başıma neler gelecek yaşayan yada bilen varsa lütfen yardım edin.