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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2024 11:09
Fetö'den 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiler

halen meslekteyim


KurtadamcCc
14 Mart 2024 11:18
devrelerim ruh gibiyim ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilmiyorum. o yüzden buraya başlık açtım benim gibi başına gelen varsa yardımcı olsun lütfen. 2 yıldan beri mahkemem devam ediyor ve aktif olarak Şırnak'ta görevdeyim. Ben fetönun ne evinde kaldım ne yurdunda ne gastesini aldım ne bankasına para yatırdım. suçlamalar 17 25 Aralıktan öncesine ait. SD ve CD diye kodlama var. mahremle konusmussun diyorlar o yıllar herkesi arayan şahıslar 17/25 den sonra aramamışlar. ankesör diyorlar 0 saniye konuşulmuş. tanık diyorlar itirafçı bı çocuk tahminime göre zannediyorum bu olabilir gibi saçma sapan beyan vermiş falan.... mahkemem dündü ve şu anda ne yapacağım başıma neler gelecek yaşayan yada bilen varsa lütfen yardım edin.

yakışıgım
Şef
14 Mart 2024 12:18

Yakında Bi ihraç olacak deniyor muhtemelen o listede seni de ihraç ederler şimdiden Bi iş bak kendine bence


Elcordobes.6464
Aday Memur
14 Mart 2024 12:28

Scd kodun sanırım. şimdiye kadar iyi calismissin. Senin koddakiler coktan ihrac oldu. Sen şanslisin duat et. Ceza konusunda da bu ceza kesin degil istinafı ve yargitayı var isin sure uzun.


Nalbant1
Memur
14 Mart 2024 13:06
6 yıl 3 ay ne kardeşim mahkeme sana feto suçundan ceza verdi de sen meslekte mi duruyorsun, pek inandırıcı değil, yada polis degilsin

srcnomr51
Memur
14 Mart 2024 13:09
ceza vermemişler anladığım 2 senedir fetöden mahkemesi varmış
Nalbant1, 10 saat önce
6 yıl 3 ay ne kardeşim mahkeme sana feto suçundan ceza verdi de sen meslekte mi duruyorsun, pek inandırıcı değil, yada polis degilsin

KurtadamcCc
14 Mart 2024 13:22
ceza onanmadi bı üst mahkemeye itiraz ettik muhtemelen bir kaç güne idari soruşturma başlar diye düşünüyorum.
Nalbant1, 10 saat önce
6 yıl 3 ay ne kardeşim mahkeme sana feto suçundan ceza verdi de sen meslekte mi duruyorsun, pek inandırıcı değil, yada polis degilsin

KurtadamcCc
14 Mart 2024 13:24
evet geri kazanılması 4. sırada önemsiz olan geri kazandırılması zor olan kişi diye kodlamışlar.
Elcordobes.6464, 10 saat önce

Scd kodun sanırım. şimdiye kadar iyi calismissin. Senin koddakiler coktan ihrac oldu. Sen şanslisin duat et. Ceza konusunda da bu ceza kesin degil istinafı ve yargitayı var isin sure uzun.


KurtadamcCc
14 Mart 2024 13:28
iyi çalışmışsın derken adli mahkeme bir buçuk yıldır var idari mahkeme hiç açılmadı. ben beraat falan bekliyordum bana kalırsa hiç bir bağım yada işim olmadı fetöyle diyordum. sonuç 6 yıl
KurtadamcCc, 10 saat önce
evet geri kazanılması 4. sırada önemsiz olan geri kazandırılması zor olan kişi diye kodlamışlar.

Elcordobes.6464
Aday Memur
14 Mart 2024 13:30

Bu Koda gore acikta veya ihrac olman lazim genel uygulamaya gore. Ins boyle durum yasamazsin. Banada pek inandirici gelmedi. Cunku ad ve dil kodu olanlar ihraç oldu.


Elcordobes.6464
Aday Memur
14 Mart 2024 13:33

Idari mahkeme ihractan sonra olur zaten idari sorusturman vardir.


KurtadamcCc
14 Mart 2024 13:39
abi bende onu anlamıyorum hem örgüt üyeliğinden yargıla hem hemde çalıştır bu bir bucuk sene sürdü şimdi hem ceza ver hem çalıştır olmaz her halde... ne kadar zamanım kaldı süreç nasıl işleyecek bu konuları hiç bilmiyorum o yüzden sordum buralara benim durumda olan var mı
Elcordobes.6464, 9 saat önce

Bu Koda gore acikta veya ihrac olman lazim genel uygulamaya gore. Ins boyle durum yasamazsin. Banada pek inandirici gelmedi. Cunku ad ve dil kodu olanlar ihraç oldu.


KurtadamcCc
14 Mart 2024 13:58
yahu ben bu başlığı açtım nerden kapaniyor bilmiyorum buraya bişey yazmayın pişman oldum

mlezosto
Aday Memur
14 Mart 2024 20:57
kardeş yazdıkların mantıklı gelmediği için millet öyle yazıyor. 6 yıl ceza alan birisi nasıl meslekte olur sen 6 yıl ceza aldığın yazıyı burdan paylaşsana
KurtadamcCc, 9 saat önce
yahu ben bu başlığı açtım nerden kapaniyor bilmiyorum buraya bişey yazmayın pişman oldum

Nalbant1
Memur
14 Mart 2024 21:05
yalan söylüyor imkanı yok böyle birşeyin, mahkeme ceza verdi , sen polissin, meslektesin, kodların CD fetoyla işin yok, nasıl işler bu süreç diye akıl istiyorsun, senin için iyi gidiyor kardeş inan daha iyi olamaz sesini çıkarma

Mert012344
Aday Memur
14 Mart 2024 21:37

Bu kriterleden ceza aldıysan avukatin iyi değil demek. Ayrıca soruşturman 2 yıl olduysa idari soruşturma açılmıştir. Senn haberin yoktur. Hukuk işlerine sor. İyi avukat bul kendine

KurtadamcCc, 12 saat önce
devrelerim ruh gibiyim ne yaptığımı ve ne yapacağımı bilmiyorum. o yüzden buraya başlık açtım benim gibi başına gelen varsa yardımcı olsun lütfen. 2 yıldan beri mahkemem devam ediyor ve aktif olarak Şırnak'ta görevdeyim. Ben fetönun ne evinde kaldım ne yurdunda ne gastesini aldım ne bankasına para yatırdım. suçlamalar 17 25 Aralıktan öncesine ait. SD ve CD diye kodlama var. mahremle konusmussun diyorlar o yıllar herkesi arayan şahıslar 17/25 den sonra aramamışlar. ankesör diyorlar 0 saniye konuşulmuş. tanık diyorlar itirafçı bı çocuk tahminime göre zannediyorum bu olabilir gibi saçma sapan beyan vermiş falan.... mahkemem dündü ve şu anda ne yapacağım başıma neler gelecek yaşayan yada bilen varsa lütfen yardım edin.
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