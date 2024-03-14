İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 11:20
Meslek değişimi

Merhabalar hocalarım bu devirde iyi olmak zor ama inşallah iyisinizdir :)

Bir fikir danışmak istedim benim branş ilkokul atanamadım ama gönüllü staj ve etütte bir müddet bulundum ortamı gördüm. Öğrenci profili ve kosullar çoğu yerde kötü. Tatili falan umrumda değil zaten ders çıkışı o yorgunluk anca gidiyor. Önceki açtığım konudan aşina olanlar mesleğe baskı ile okuduğumu bilir. Yaş 27 oldu düz memuriyet alanım için çok zor ve ben de tekrar yks den hazırlanma düşüncem var.

Bilgisayar tamirciliği yapıyorum home olarak yazılıma geçim dedim. Kyk hakkım olmadığı için sadece memleketimde okuyabilirim. En son 100k ile kapatmış bilgisayar mühendisliği.

Sorum şu sizce değer mi? Yani yaş biraz ilerledi ve şirketler vs alması nasıl olur acaba bilmiyorum. Öğretmen olup bir tane memnun olan görmedim zaten. Atansam kira vs zor olacak ama bilgisayarda remote imkanı var olursa vs vs. En kötü tır soforlugu için çabalayacağım. Görüşlerinizi saygılı şekilde yazarsanız mutlu olurum sevgilerimle.


Gardirop Fuat
Aday Memur
14 Mart 2024 11:22

Hatta hocalarım puan çeksek bile mülakat değişti daha komiği atamalar açıklanmadı bile :)


BuAşkFazlaSana
Şef
14 Mart 2024 11:48

Hiç düşünme hemen başla. Ben bile 15 yıllık uzman öğretmen olarak ilk fırsatta meslek değiştirmeyi düşünüyorum.


Gardirop Fuat
Aday Memur
14 Mart 2024 12:20

Cidden mi hocam

BuAşkFazlaSana, 2 saat önce

Hiç düşünme hemen başla. Ben bile 15 yıllık uzman öğretmen olarak ilk fırsatta meslek değiştirmeyi düşünüyorum.


BuAşkFazlaSana
Şef
14 Mart 2024 13:18

Evet kesinlikle. Artık yapılacak iş değil öğretmenlik. Tek sorun yapacak yeni iş bulamadım henüz ama arayıştayım.

Gardirop Fuat, 2 saat önce

Cidden mi hocam

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Seçim görevi itirazına yanıt gelmediSeçim görevi iptaline dairBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisderste sosyal medyayı kullanan ogretmenlerArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyorProje okullariSandık görevine gitmemenin cezası nedir?Yöneticilikten İstifayıllık izin kullanımı

Sözlük

çeşmi nigar 1 zamkinos 2 dune:çöl gezegeni 2 1 Bugün olanlar 3 ilişkiyi az seven yönetir 1 Düğünlerde artık 0.25 ve 0.50 gram takılıyor olması 4 natalia grace olayı 1 Siteye biscolata erkekleri gibilerinin bir türlü gelmemesi 13 Facebook 4 zuhur etmek 1

Son Haberler

Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta: Güvenlik zirvesinin ana maddesi PKK'nın varlığına son verilmesiSular çekildi 'Tekke' göründü: Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktıKonya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit olduBorsa günün ilk yarısında yükseldiTrabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?