Meslek değişimi

Merhabalar hocalarım bu devirde iyi olmak zor ama inşallah iyisinizdir :)

Bir fikir danışmak istedim benim branş ilkokul atanamadım ama gönüllü staj ve etütte bir müddet bulundum ortamı gördüm. Öğrenci profili ve kosullar çoğu yerde kötü. Tatili falan umrumda değil zaten ders çıkışı o yorgunluk anca gidiyor. Önceki açtığım konudan aşina olanlar mesleğe baskı ile okuduğumu bilir. Yaş 27 oldu düz memuriyet alanım için çok zor ve ben de tekrar yks den hazırlanma düşüncem var.

Bilgisayar tamirciliği yapıyorum home olarak yazılıma geçim dedim. Kyk hakkım olmadığı için sadece memleketimde okuyabilirim. En son 100k ile kapatmış bilgisayar mühendisliği.

Sorum şu sizce değer mi? Yani yaş biraz ilerledi ve şirketler vs alması nasıl olur acaba bilmiyorum. Öğretmen olup bir tane memnun olan görmedim zaten. Atansam kira vs zor olacak ama bilgisayarda remote imkanı var olursa vs vs. En kötü tır soforlugu için çabalayacağım. Görüşlerinizi saygılı şekilde yazarsanız mutlu olurum sevgilerimle.