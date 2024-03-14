İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2024 11:26
Eş durumu ile gihe geçişte dava süreci

Eş durumu ile gihe geçişte dava süreci

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından toplu çıkarılma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm personeli - sivil uygulama hakkında3 bin polis ihraç edilecek haberleriÜniversiteyi hizmetten saydırmaİcralık polisler tek başlıkBranştan çıkartılan personel hakkında soruşturma açılacak mı?Batı ilindeyim başka bir ile nasıl atanabilirimMüracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilir

Sözlük

rahatlatıcı müzik 3 okyanus 1 natalia grace olayı 1 malta antik yapıları 1 kabare 1 bugün en beğenilen iletiler 1 dostlar konağı 1 shazam 2 Bi'molada iletilerin iç içe geçmesi sorunu 1 bununla ne yapacağımı bilmiyorum 2

Son Haberler

Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta: Güvenlik zirvesinin ana maddesi PKK'nın varlığına son verilmesiSular çekildi 'Tekke' göründü: Barajın altında kaybolan tarih ortaya çıktıKonya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit olduBorsa günün ilk yarısında yükseldiTrabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?