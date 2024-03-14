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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Mart 2024 12:01
Üniversiteye atandım arşiv araştırmasm bitmişti soruşturmam var diye çağırılmadım savcılıktan takips

Üniversiteye atanmıştım arşiv araştırmam vardı soruşturmam sürüyor diye çağırılmadım savcılıktan takipsizlik yazısını istemişler başlatırlar mı işe takipsizlik memuriyete engel mi

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