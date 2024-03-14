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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 12:14
Hizmet birleştirme sorunu

Arkadaşlar 6 ay önce hizmet birleştirme için okula dilekçe verdim.Müdür de üst yazı yazdıktan sonra kendi dilekçemle birlikte sigorta kurumuna götürmem gerektiği söylendi götürdüm.6 aydır hiçbir hareketlilik yok. Bugün, önceden hizmet birleştirme yapan arkadaşlarla görüştüm onların okula verdiği dilekçeler verdikleri gün dys sistemine işlenmiş,benim dys sistemimde okula verdiğim dilekçe yok acaba sorun bundan mı kaynaklanıyor. Müdürüme sordum az önce dys ile alakası yok dedi zaten verdiğin dilekçe ve üst dilekçeyle siz götürdünüz teslim ettiniz dedi ama bilemedim okula verdiğim dilekçenin dysye işlenmemiş olması sorun yaratır mı?

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