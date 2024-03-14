2024 Atama ne zaman açıklanacak

Arkadaşlar ne bekleniyor bakan ne zaman açıklayacak atama sayısını neden bu zaman kaldı. Daha once şu zamanda atama olacak dediler yapmadılar.

Arkadaşlar ne bekleniyor bakan ne zaman açıklayacak atama sayısını neden bu zaman kaldı. Daha once şu zamanda atama olacak dediler yapmadılar.