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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mart 2024 12:19
2024 Atama ne zaman açıklanacak
Arkadaşlar ne bekleniyor bakan ne zaman açıklayacak atama sayısını neden bu zaman kaldı. Daha once şu zamanda atama olacak dediler yapmadılar.

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657'ye Tabi Memurun öğretmen Olarak atanması

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