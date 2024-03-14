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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 13:26
askerlik sonrasi ise donus

geçen hafta askerden döndüm dün terhis belgemi özlük birimine verdim dilekçemi yazdım acaba işe giriş tarihim ne zaman olur bilgisi olan var mı?


afilun
Memur
14 Mart 2024 13:56

30 gün içinde başlatmak zorunda. Çoğunlukla en geç izleyen hafta başlayış yapılır

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