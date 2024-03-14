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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 13:49
Yıllık izin talebimizi niye UYAP'tan yapamıyoruz?

Personel uygulamarında izin talep ekranı var fakat kullandırtmıyorlar. Amirden izin istiyorsun amir izin verdim diye sözlü beyanda bulunuyor, izne gittin ondan sonra izin vermedim diyor. Sistem var kullanamıyoruz. Böyle saçma bir iş var mı. Bakanlık komisyonlara iş yaptırtamıyor. Bu komisyonları niye kimse denetlemiyor?

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