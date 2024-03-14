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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2024 14:07
Emekli polisler

Emekli Polisler Hak Mücadelesi devam ediyor sessiz kalmayalım bir gün herkes emekli olacak bunu bilin Temmuzda aldığınız 12 bin seyyanen zam emekli olunca alamayacaksınız direk 12 bin eksik olacak şuan polis emeklisi 23 bin civari maaş alıyor ona göre hesaplayin


85200258
Genel Müdür
14 Mart 2024 14:17
Maaş gayet yeterli. 2008 sonrası 5510a tabi memur seninle aynı işi aynı süre çalışıp senden az maaş alacak. Öncelikle emekli abilerimiz bu mağduriyete bir ses çıkarsın.

police-izmir-
Aday Memur
14 Mart 2024 14:26
sen önce emekli ağabeyine destek ol, biz aldık onlarda alsın diye sana yardımcı olur o da. faydan yok anladık, bari gölge etme başka ihsan istemez.
85200258, 9 saat önce
Maaş gayet yeterli. 2008 sonrası 5510a tabi memur seninle aynı işi aynı süre çalışıp senden az maaş alacak. Öncelikle emekli abilerimiz bu mağduriyete bir ses çıkarsın.

85200258
Genel Müdür
14 Mart 2024 14:28
Biz abilerimiz için 3600 u söyledik yıllarca. Bak meslek büyükleri aldı cebine koydu. 2008 den beri olan sorunu görmeyip daha verirleli 1 yıl olmayan seyyahen zammın mi peşine koşacağız? Hadi hep beraber 5510 da emeklilik mağduriyetini konuşalım , duzelttirelim sonra sizin seyyahen zamma gelsin sıra.

Brse
Aday Memur
14 Mart 2024 14:43

23 bin ile yarın emeklisin desinler ,hemen olurum


85200258
Genel Müdür
14 Mart 2024 15:07
Emekli mühendis 23 bin alıyor. Bizimkiler de 23 bini beğenmiyor. Abiler ne istiyorsunuz? Emekli kaymakam maaşı mi bağlansın size? Memlekette asgari ücret 17 bin.

Masum mazlum
Daire Başkanı
14 Mart 2024 16:42

maaş gayet yeterli mi? ayıptır ya. Allah'tan korkun. en az 25 sene hizmet edeceksin, kelle koltukta çalışacaksın, geceni gündüzüne katacaksın ve 23 bin yeterli öyle mi? Allah bilir ya sen avrupanın bizi kıskandığına da inananlardansındır. Avrupanın emeklileri ülkemize turist olarak gelirken, bizim polis emeklileri dahil kendi ülkemiz içinde gezintiye çıkamıyorlar. sahi ya senin meslek ne. emniyetten olduğuna inanasım gelmiyor

85200258, 9 saat önce
Maaş gayet yeterli. 2008 sonrası 5510a tabi memur seninle aynı işi aynı süre çalışıp senden az maaş alacak. Öncelikle emekli abilerimiz bu mağduriyete bir ses çıkarsın.

Masum mazlum
Daire Başkanı
14 Mart 2024 16:43

Ya arkadaşım sen trolmüsün nesin. ne istiyorsun emniyet teşkilatından emekli olanlardan ki, onlara verilenleri çok görüyorsun. inşaallah bir gün polis emeklisinin maaşına muhtaç kalırsın.

85200258, 8 saat önce
Emekli mühendis 23 bin alıyor. Bizimkiler de 23 bini beğenmiyor. Abiler ne istiyorsunuz? Emekli kaymakam maaşı mi bağlansın size? Memlekette asgari ücret 17 bin.

mhtm.15
Aday Memur
14 Mart 2024 18:05

Abiler ne istiyorsunuz ... Sanki millet bunun babasının fabrikasından emekli oldu.


ebola_31
Memur
14 Mart 2024 18:26
Avrupanın emeklileri sizin gibi 40 - 45 yaşında değil 65 ve üzeri yaşlarda emekli oluyor dayı. Birde onlarca yıl 3600 de 3600 diye tutturdunuz çalışma şartları için tek kelime etmediniz başka hiçbir sorun sizin için sorun değildi varsa yoksa 3600 vardı onuda aldınız çalışma şartları emekli olunca mı aklınıza geldi
Masum mazlum, 6 saat önce

maaş gayet yeterli mi? ayıptır ya. Allah'tan korkun. en az 25 sene hizmet edeceksin, kelle koltukta çalışacaksın, geceni gündüzüne katacaksın ve 23 bin yeterli öyle mi? Allah bilir ya sen avrupanın bizi kıskandığına da inananlardansındır. Avrupanın emeklileri ülkemize turist olarak gelirken, bizim polis emeklileri dahil kendi ülkemiz içinde gezintiye çıkamıyorlar. sahi ya senin meslek ne. emniyetten olduğuna inanasım gelmiyor


matrakk
Şef
14 Mart 2024 19:25
Avrupa'daki polisler Türkiye'deki polisler gibi 55 yaşında ölmediği için 65 yaşında emekli oluyor onlar 90 100 yaşında ölüyorlar. Bir de burada olumsuz yazanlar polis değil zaten sen de polis değilsin ortalığı karıştırma herkes eninde sonunda bir gün emekli olacak bunu unutmayın.
ebola_31, 4 saat önce
Avrupanın emeklileri sizin gibi 40 - 45 yaşında değil 65 ve üzeri yaşlarda emekli oluyor dayı. Birde onlarca yıl 3600 de 3600 diye tutturdunuz çalışma şartları için tek kelime etmediniz başka hiçbir sorun sizin için sorun değildi varsa yoksa 3600 vardı onuda aldınız çalışma şartları emekli olunca mı aklınıza geldi

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
14 Mart 2024 19:47
temmuzda 12 zam mı verecekler

85200258
Genel Müdür
14 Mart 2024 20:06
Memlekette emekli düşük maaş alıyor. Bunun polisi öğretmeni yok. Mühendis ile aynı emekli maaşı alıyorsun. op başına koy. Ayrıca keşke bana da 23 bin emekli maaşı verseler anında emekli olurum

hamlea26
Daire Başkanı
14 Mart 2024 20:39

Bizim Meslekten Emekli Olmak Gurur Verici O ayrı ama.23 bin verseler Hemen emekli olurum diyenlerin yüzde 75 i olmaz olamaz emin olun.Davulun sesi uzaktan hoş geliyor dimi.

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