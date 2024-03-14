Emekli polisler

sen önce emekli ağabeyine destek ol, biz aldık onlarda alsın diye sana yardımcı olur o da. faydan yok anladık, bari gölge etme başka ihsan istemez.

sen önce emekli ağabeyine destek ol, biz aldık onlarda alsın diye sana yardımcı olur o da. faydan yok anladık, bari gölge etme başka ihsan istemez.

85200258, 9 saat önce Maaş gayet yeterli. 2008 sonrası 5510a tabi memur seninle aynı işi aynı süre çalışıp senden az maaş alacak. Öncelikle emekli abilerimiz bu mağduriyete bir ses çıkarsın.