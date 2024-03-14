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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Mart 2024 14:11
4D sürekli işçiler
Tayin, görevlendirme, görevde yükselme, becayiş, unvan değişikliği vs. gibi konularda üzerinde çalışma yapıldığı söylenmişti. Hangi aşamaya gelindi bilgisi olanlar yazabilir mi?

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