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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Mart 2024 15:02
Maaş hakkında

Arkadaşlar öncelikle merhaba.

Mart ayında işe başladım ve bu ayın 15'inde maaş alacağım. E devletten bordroma baktığımda bir aylık maaş görünüyor ancak ben 15'ine kadar çalıştığımın ve sonraki ayın maaşını alacağımı ayrıca promosyon alacağımı düşünüyordum. Bu işten ben bir şey anlamadım sizce nedir?


ahmet44mlty
Şef
14 Mart 2024 15:45

.sen şubat 15 inden sonra başlasaysdın o zaman hem mart maaşı hemde başladıgın günden mart 15 e kadar olan suredekı maaşı alırdın.bu ay yeni başlamışsın girişin bu ay yani.promosyon güncelli olarak bewlirli oranda alırsın.mesela kurum ile banka arasında yapılan promosyonun tamamnını alamazsın oransal oldugu kadarını alırsın.

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