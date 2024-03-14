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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 15:04
hastaneden ilçe sağlığa geçiş

hastaneden ilçe sağlığa geçiş yapan var mı? avantajları neler?yıllık izin devrediliyor mu? maaş nasıl? geçiş sürecini nasıl gerçekleştirdi yardımcı olabilir misiniz?


Cabirbinhayyam
Aday Memur
14 Mart 2024 21:29
gecebilecekmisin hizmet puanı yada ( torpil) geçersin avantajı rahat
Toplam 1 mesaj

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