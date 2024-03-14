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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 15:16
2 hafta geçti eş durumuna cevap gelmedi sağlık bakanlığı
ikisi de sağlık bakanlığı kadrolu, d grubunda d grubuna, 16 gün oldu hemşire atama biriminde beklemede normalde 2 hafta sürüyor dediler hala bekliyoruz nereyi aramalıyı

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