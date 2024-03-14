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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Mart 2024 15:24
sözleşmeli memur

sözleşmeli memur olarak adalet bakanlığına atandım içişleri bakanlığı personel alımı olursa başvurabilir miyim bazısı 1 sene cezası var diyor bazısı da üst kurum olduğu için kazanırsan geçebilirsin diyo doğrusu nedir arkadaşlar

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