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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 15:35
Özel eğitim öğretmenliği bırakılır mı zor mu

Özel eğitim öğretmenliği bırakılır mı zor mu


denizogretmen80
Aday Memur
14 Mart 2024 15:43
mis gibi branş ek ders full .. il dışı il içi kontenjan deniz Derya açık. çocukların akademik düzeyi düşük olduğu için alabildikleri kadar denip bırakanları da gördüm :) üstüne dersler okullarda 14.45 de bitiyor ekstra mesleği olanlar var .. iyidir iyi simdiki aklım olsaydı özel eğitimci olurdum
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