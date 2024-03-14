Özel eğitim öğretmenliği bırakılır mı zor mu

mis gibi branş ek ders full .. il dışı il içi kontenjan deniz Derya açık. çocukların akademik düzeyi düşük olduğu için alabildikleri kadar denip bırakanları da gördüm :) üstüne dersler okullarda 14.45 de bitiyor ekstra mesleği olanlar var .. iyidir iyi simdiki aklım olsaydı özel eğitimci olurdum

mis gibi branş ek ders full .. il dışı il içi kontenjan deniz Derya açık. çocukların akademik düzeyi düşük olduğu için alabildikleri kadar denip bırakanları da gördüm :) üstüne dersler okullarda 14.45 de bitiyor ekstra mesleği olanlar var .. iyidir iyi simdiki aklım olsaydı özel eğitimci olurdum