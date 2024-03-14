evlenememis ogretmenler

yaş Kemal'i gecti aldı başını yürüdü yıllarca aşkı bekledim il dışı il dışı memleket civarına yeni geldim.. geldim gelmesine ya emekli olanlar ya çoktan evlenmiş herkes kalmamış kimse.. ya da boşanmış hayata da küsmüş birde karşıma çıkan benden 10 yaş küçükler olmaz cix.cix .. ne yapmalı bu işleri hala umut mu etmeli Armut sapı üzüm çöpü demedik zorunlu görev yerleri kaderi...

yaş Kemal'i gecti aldı başını yürüdü yıllarca aşkı bekledim il dışı il dışı memleket civarına yeni geldim.. geldim gelmesine ya emekli olanlar ya çoktan evlenmiş herkes kalmamış kimse.. ya da boşanmış hayata da küsmüş birde karşıma çıkan benden 10 yaş küçükler olmaz cix.cix .. ne yapmalı bu işleri hala umut mu etmeli Armut sapı üzüm çöpü demedik zorunlu görev yerleri kaderi...