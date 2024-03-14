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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 16:12
raporlu memurun göreve çağırılması

4 yıldır memurum evliyim eşimin işi yüzünden şehir dışında sürekli yanına gidip geliyorum. şu an eş tayini hakkım da yok (özel sektör). yıllık izin alıp gittiğim şehirde rahatszılandığım için rapor aldım. ama 2 gün sonra fenne uygun olmadığı gerekçesiyle başhekimlikten üst yazı ile tehdit edilerek göreve çağrıldım. izin birimi bu uygulamanın yeni başladğını söyledi mağdur olan var mı bu konuda ya da bilgisi olan? müdür yrdmcısının yanına gittiğimde görüşemeyecğini söylediler


lDeimosl
Genel Müdür
14 Mart 2024 16:33

İdare alınan raporu izin olarak kullandırmak zorunda değildir. Sizi farklı bir sağlık kuruluşuna sevk ederek raporu inceletebilir. Raporun fenne uygun olmadığına idare kendi karar veremez.


emrahüzülmez
Aday Memur
14 Mart 2024 16:35

Raporun fenne uygun olup olmadığını hakem hastaneye sevkederek olur. İdare öyle diyemez.


hayaldekim
Aday Memur
14 Mart 2024 17:09

direkt arkasına fenne uygun değll diyerek izin birimine beni arattırdı. gelmezsem hakkımda işlem başlayacakmış yazı da göndermişler mecbur geldim

emrahüzülmez, 6 saat önce

Raporun fenne uygun olup olmadığını hakem hastaneye sevkederek olur. İdare öyle diyemez.


lDeimosl
Genel Müdür
14 Mart 2024 17:44

Öyle bir şey diyemez. Sizi hakem hastaneye sevk etmesi gerekir. Hakkınızda başlatacağı işlemin hükmü yoktur.


Agency
Memur
14 Mart 2024 22:31
iyi niyet kuralına aykırı bir davranış muhtemelen hakem hastanede fenne aykırı karar verecek ateşli hastalık için 10 gün rapor mu verilir.
lDeimosl, 5 saat önce

Öyle bir şey diyemez. Sizi hakem hastaneye sevk etmesi gerekir. Hakkınızda başlatacağı işlemin hükmü yoktur.


kykdr
Aday Memur
14 Mart 2024 22:31
malesef insanlar bunu suistimal ettiği için kurumlar artık farklı bir hastaneye göndermeye bile tenezzül etmiyor , evet haklısınız sizi farklı bi hastaneye göndermeleri gerekiyor ama muhakkak bi bildikleri yada güvendikleri vardır
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