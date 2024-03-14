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Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Mart 2024 16:22
gihten gihe geçiş

adalet bakanlığında gih sınıfındayım içişleri bakanlığında büro personeliğini kazansam geçebilir miyim ikiside gih sınıfında lütfen cevaplayın


bilgisayartekniker
Aday Memur
14 Mart 2024 17:04
diploma ile kazanılan bir unvan olmalı teknisyen tekniker öğretmen hemşire mühendis programcı vb. yoksa 1 yıl ceza olur
Toplam 1 mesaj

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