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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2024 16:41
Yol harcırahı hakkında

İyi günler yol harcırahını almak için ev mi taşımam gerekiyor.


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
14 Mart 2024 23:07

Tayinin il merkezinden dış ilçe yada başka bir ile çıktı ve tayinin çıktığı yerde ikamet etmiyorsan sürekli görev yolluğunu hak edersin, size verilen bu yolluk tabiki taşınma masrafları içindir ancak siz belki 1 hafta, belki 1 ay, belki 3 ay sonra taşınacaksınız buna kimse müdehale edemez tamamen sizün beyanınız esas alınır fakat yolluğu aldıktan sonra taşınıp taşınmadığınızı idare araştırabilir ve gereken sürede (6ay-1 sene) taşınmadığınızı tespit ederse kişi borcu açarak ödenen meblağı geri alma hakkına sahiptir, ben hiçbir strateji şube veya destek büronun bunu araştırdığını görmedim ama bu hakka sahiptirler biline...

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