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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 17:17
Bursa da bekar katip geçilebilir mi?

Merhaba havuz tayininde Bursa yazmayı düşünüyorum haziranda maaşların 43k olacağını varsayarsak geçine bilirmiyim kredi borcum falan herhangi bir ödemelerim de yok


feridunemeksiz
Şef
14 Mart 2024 19:02
yemezsen içmezsen aktiviten olmazsa ev bile alabilirsin Bursa'dan
Toplam 1 mesaj

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