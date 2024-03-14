İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Mart 2024 19:12
Özel eğitim öğretmenliği bırakılır mı

Özel eğitim öğretmenliği zor mu


Gardirop Fuat
Aday Memur
14 Mart 2024 19:56

Kolay değil maaş olarak ufak bir miktar fazla alıyorlar biliyorum. Ben ilkokul bransiyim atanmadim mülakat vs den dolayı artık düşünmüyorum da zaten asgariye talim &#9786;&#65039;

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Seçim görevi itirazına yanıt gelmediSeçim görevi iptaline dairBordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisÖğretmen ögretmenin dostu degilArkadaşlar bugün acil cevap gerekiyorDerste sosyal medyayı kullanan ogretmenlerProje okullariSandık görevine gitmemenin cezası nedir?Çok acil! mudur yardimciligi istifa olumsuz, ne yapabilirim

Sözlük

Saltaş 1 pusula 1 Ali koç'un GS için beka sorunu demesi 1 ahlak kuralları 7 pozitif insan 1 memurlar.net sözlük 1 zuhur etmek 1 toprak 2 şurta 1 avane 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruzAdalet Bakanı Tunç: İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsunBüyükşehir personeline 28 bin TL maaş promosyonuİYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Esenyurt'ta DEM'leniliyorUlaştırma Bakanlığından bir raylı sistem de Kocaeli'ne

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?