farklı ünvanlardan sağlığa geçmek

merhaba aile bakanlığında çalışıyorum. mayıs 2023 te sözleşmeliden aile sosyal destek uzmanı ünvanı ile kadrolu 657ye geçtim. şimdi de psikolog olarak sağlık bakanlığına atandım. Ünvanım farklı ve lisansım ile kazanıldığı için kılavuzda yazan "28.03.2023 tarihinden sonra sözleşmesi sonlanmamış olmak" ibaresine istisna oluşturur muyum ? zimmete düşmede ve göreve başlamada sıkıntı yaşar mıyım cevaplarınız için teşekkür ederim

merhaba aile bakanlığında çalışıyorum. mayıs 2023 te sözleşmeliden aile sosyal destek uzmanı ünvanı ile kadrolu 657ye geçtim. şimdi de psikolog olarak sağlık bakanlığına atandım. Ünvanım farklı ve lisansım ile kazanıldığı için kılavuzda yazan "28.03.2023 tarihinden sonra sözleşmesi sonlanmamış olmak" ibaresine istisna oluşturur muyum ? zimmete düşmede ve göreve başlamada sıkıntı yaşar mıyım cevaplarınız için teşekkür ederim