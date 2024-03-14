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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2024 19:39
farklı ünvanlardan sağlığa geçmek
merhaba aile bakanlığında çalışıyorum. mayıs 2023 te sözleşmeliden aile sosyal destek uzmanı ünvanı ile kadrolu 657ye geçtim. şimdi de psikolog olarak sağlık bakanlığına atandım. Ünvanım farklı ve lisansım ile kazanıldığı için kılavuzda yazan "28.03.2023 tarihinden sonra sözleşmesi sonlanmamış olmak" ibaresine istisna oluşturur muyum ? zimmete düşmede ve göreve başlamada sıkıntı yaşar mıyım cevaplarınız için teşekkür ederim

Oktaycakmak08
Aday Memur
14 Mart 2024 19:48
28.02.2023*

Memur10102
Aday Memur
14 Mart 2024 19:49

Kadroya geçerken sozlesme fesih etmedin kadroya geçmek için dilekçe verdin fesih veya istifa yok yok


Fatih9595
Aday Memur
14 Mart 2024 19:49
Ben de merak ediyorum bunu hocam tam net bir şey bulamadım

Oktaycakmak08
Aday Memur
14 Mart 2024 19:51
tam emin olmamakla birlikte sanki fesih sözleşmesi de imzalayarak vermiştik dilekçeleri. tabii tam emin değilim. Bu noktada her olasılığı hesaplamak adına istifa sayılsa dahi farklı ünvan ise ek madde 1 fıkra 4 teki istisnalardan sayılacak mıyız? net bilgisi olan var mıdır
Memur10102, 3 saat önce

Kadroya geçerken sozlesme fesih etmedin kadroya geçmek için dilekçe verdin fesih veya istifa yok yok


Oktaycakmak08
Aday Memur
14 Mart 2024 19:57
şimdi kadroya geçildiğimizdeki yazıyı buldum "fesih" ibaresi geçiyor 7433 sayil Kanun kapsaminda memur kadrosuna geçis için basvuruda bulunan ve atamasina engel bir hali bulunmayan adi geçenin 4/B hizmet sözle,mesinin feshedilerek ayrintih durumu yukarida açiklandigi üzere atanmasini tensiplerinize arz ederim.

Memur10102
Aday Memur
14 Mart 2024 20:31

Çok düşünmeye gerek yok sendikalar bile yeterli bilgi sahibi değil görücez ama çok fazla kişi var üniversite kadrolarından atanan madem klavuza detaylı bı açıklama yazacaktın önüne geçmek isteseydin ben sorun görmüyorum az kaldı zaten

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