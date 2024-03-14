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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Mart 2024 20:22
önlisans puan yandı mı
arkadaşlar 2022 de önlisans KPSS ye girdim ve 2023 Eylül de lisans mezunu oldum. mezun olduğum da KPSS lisans başvurusu geçmişti yeni kpss sonuçları da 2024 Ağustos da açıklanacak temmuz atamasında önlisans dan tercih verebilir miyim

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