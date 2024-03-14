önlisans puan yandı mı

arkadaşlar 2022 de önlisans KPSS ye girdim ve 2023 Eylül de lisans mezunu oldum. mezun olduğum da KPSS lisans başvurusu geçmişti yeni kpss sonuçları da 2024 Ağustos da açıklanacak temmuz atamasında önlisans dan tercih verebilir miyim

arkadaşlar 2022 de önlisans KPSS ye girdim ve 2023 Eylül de lisans mezunu oldum. mezun olduğum da KPSS lisans başvurusu geçmişti yeni kpss sonuçları da 2024 Ağustos da açıklanacak temmuz atamasında önlisans dan tercih verebilir miyim