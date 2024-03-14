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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Mart 2024 20:25
adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri
arkadaşlar merhabalar kapalı cezaevinde çalışan var mı varsa yorum bırakabilir mi ulaşmak istiyorum sormak istediklerim var birileri çıksın lütfen

kimsesiz11
Aday Memur
14 Mart 2024 21:51

Buyur


Detoksuyu
Aday Memur
14 Mart 2024 22:00
kimsesiz11 size özelden yazamıyorum siz bana mesaj atar misiniz
Toplam 2 mesaj

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